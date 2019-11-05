الأجهزة اللوحية والشاشات الإلكترونية تغيّر شكل الأدمغة لدى الأطفال

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذّرت دراسة من قضاء الأطفال الصغار ساعات طويلة في النظر إلى الشاشات الإلكترونية، لأن ذلك قد يغيّر شكل أدمغتهم، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأجرى العلماء فحوصاً دماغية على الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وقارنوا النتائج لدى أولئك الذين قاموا باستخدام الشاشات مع غيرهم ممن لم يستخدموها بالقدر نفسه.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين قضوا معظم الوقت على الأجهزة اللوحية والهواتف والتلفزيون كانت لديهم مادة بيضاء أقل في مخهم.

والمادة البيضاء عبارة عن غمد فوق الدماغ يساعد في إرسال رسائل من منطقة إلى أخرى.

وشملت المناطق المتضررة تلك التي تدعم مهارات اللغة، مثل الكلام والتفكير والقراءة.

وسجل الأطفال نفسهم انخفاضاً في اختبارات معرفة القراءة والكتابة، وفقاً لنتائج دراسة المركز الطبي لمستشفى "سينسيناتي" للأطفال.

لكن منتقدي البحث أشاروا إلى أن النتائج كانت مضللة، وحثوا الآباء على عدم القلق بشأن ما إذا كان دماغ طفلهم "تالفاً".

حيث شملت عينة الأطفال في الدراسة 50 طفلاً، وهي نسبة لا تشكل أغلبية الأطفال.

إلا أن دراسة أميركية نشرت العام الماضي، وجدت أن الأطفال الذين أمضوا معظم الوقت على الشاشات سجلوا وظيفة معرفية أقل بنسبة 5% من غيرهم ممن تراوح أعمارهم بين 8 و11 سنة.

من جهة أخرى، تنصح الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بعدم قضاء الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات ما يزيد على ساعة واحدة في اليوم باستخدام الأجهزة اللوحية.