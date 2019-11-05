هرمون يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون قد يكونون أكثر عرضة لسرطان البروستاتا بنسبة الخمس.

وتشير الدراسة التي أجريت على أكثر من 200 ألف رجل بريطاني، إلى أن هرمونين اثنين، تم رصدهما في فحص بسيط للدم، يمكنهما التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من هرمون الذكورة، المعروف باسم التستوستيرون، في دمائهم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل من الهرمون في دمائهم.

أما الذين لديهم مستويات أعلى من هرمون يسمى IGF-I فشهدوا زيادة في الخطر بنسبة 25% مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى مستويات.

وعندما تنمو خلايا البروستاتا وتنقسم بشكل أسرع، تكون هناك فرصة أكبر لأن تزحف الأخطاء إلى الشيفرة الوراثية الخاصة بها ويتم نسخ الخلايا المتغيرة ما يسبب السرطان.

ومن غير المرجح أن يتم إعطاء الرجال أدوية لخفض مستويات هذه الهرمونات في المستقبل، لأن ذلك قد يكون له آثار جانبية غير مباشرة على الصحة.