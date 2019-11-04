بالصور: طفلة تشبه بـ"دمية صينية".. عظام عرضة للكسر عند السعال أو الضحك

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ولدت الطفلة ميا هونكا بحالة طبية جعلتها تعاني من عظام هشة لدرجة يمكن أن تتنكسر بأدنى حركة كالعطس والسعال أو الضحك.

ورصد الأطباء لدى الطفلة ميا التي تبلغ الآن 5 أشهر، عظمة فخذ مكسورة أثناء وجودها في الرحم الأمر الذي رجح إصابتها بهشاشة العظام.

ويتعامل والدا الطفلة معها بعناية فائقة مثل "دمية صينية" على حد تعبيرهم.

وتتطلب الطفلة طريقة تعامل مختلفة عن أقرانها لأن عظامها عرضة للتحطم عند أقل حركة، وأبسطها، كتغيير الحفاضات أو حملها.

وتخضع الطفلة لعلاج بالتسريب للعظام، وتحتاجه لمرة كل 6 اسابيع للعام الأول من حياتها، ومرةة واحدة كل 3 أشهر بعد ذلك.

وتستمر بالعلاج حتى تتوقف عن النمو، حيث تبدأ بتلقي العلاج كل 6 أشهر إلى عام.

فيما ستحتاج إلى صفائح معدنية في ساقيها لمنع الكسور وتمكينها من الحركة.