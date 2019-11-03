يكتشف أن له 20 أخاً وأختاً من والده!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اكتشف شاب أميركي أن لديه أكثر من 20 أخ وأخت من أمهات مختلفات، حيث أنهن أنجبن بعد حصولهن على "اللقاحات اللازمة" من بنك "الحيوانات المنوية"، في واشنطن.

وبدأ شغف رايان كرامير للتعرف على أصوله وهو في سن الثامنة، وهو ما جعله يرسل طلباً إلى "بنك الحيوانات المنوية"، وبالفعل تمت مراسلته من قبل ادارة البنك وتعرف على عدد من إخوته وأخواته الذين بلغ عددهم حتى الآن 20 فرداً، بعد تحليل ومطابقة الحمض النووي لهم.

من جانبها ذكرت قناة "إن بي سي" أن الإخوة والأخوات غير الأشقاء لكرامير باتوا ينظمون لقاء بينهم مرة في السنة، وأسسوا مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتواصل فيما بينهم، خاصة وأن كرامير يعتبر هذا العدد من الإخوة والأخوات "نعمة كبيرة.. لا يمكن تعويضها".

واستطاع كرامير التعرف في وقت لاحق على والد أيضاً، وبقي على تواصل معه، رغم أنه يعتبر أن العلاقة بينهما، في الأكثر، تشبه العلاقة مع العم أو ابن العم أكثر من العلاقة بين ولد وأب.