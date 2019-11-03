سائق يتحول إلى مليونير بسبب هدية من محطة الوقود

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أهدت بائعة في محطة التزود الوقود للسائق تشينموي ديب روي بطاقة يانصيب فورية ربحت مليون دولار كندي.

وجاء ذلك بعد أن أضطر السائق تشينموي للتوقف في محطة التزود الوقود بمدينة ساسكاتون لتعبئة خزان السيارة، وخلال ذلك اشترى بطاقة يانصيب، وحصل على بطاقة ثانية كهدية من المحطة.

وربحت البطاقة التي اشتراها مبلغ 10 دولارات كندية، وعلمت البائعة بالمبلغ الذي ربحته البطاقة المهداة فسكتت، حيث قال السائق قالت لي، ليس بإمكاني دفع مثل هذا المبلغ.

ثم صرخت لقد ربحت مليون دولار كندي يارجل \ فقلت لها بهدوء هل أنت جادة؟ .

وأضاف أنه يخطط لتسديد ديونه، والمتبقي من الجائزة لتعليم الأطفال، مؤكدا أنه لا ينوي ترك عمله.