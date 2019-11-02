بالفيديو.. قصة العلم الإماراتي وما تختزله ألوانه الأربعة من معان وقيم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لم يجد مصمم العلم الإماراتي عبدالله محمد المعينة كلمات تفي حق العلم حق الوفاء، إلا أنه استطاع أن يسطر بألوانه الأربعة الأبيض والأخضر والأحمر والأسود ، كل معاني الشجاعة والبطولة والإقدام، والمحبة والوفاء والسلام.

وفي يوم العلم الإماراتي الذي يصادف في الثالث من نوفمبر من كل عام لا بد من وقفة لـ "الإمارات اليوم" مع ما يرمز إليه علم البلاد من معان وقيم، وذلك من خلال تقديم شرح لمعاني ألوانه، وسرد لقصة ولادته التي تزدان بالفن والإبداع.

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