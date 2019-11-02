مقتل أميركية تملك 20 ثعبانا.. والتشريح يكشف السبب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقيت سيدة أميركية مصرعها بعد أن التف ثعباناً حول عنقها وخنقها حتى الموت، في مدينة أكسفورد بشمال إنديانا.

وخلصت الشرطة الأميركية بعد أن شرحت الجثة أن سبب وفاة لورا هورست البالغة من العمر 36 عاما كان اختناقا بفعل ثعبان الذي كان طوله 2.4 متر

وعثرت الشرطة على المرأة فاقدة الوعي والثعبان ملتف حول عنقها بشكل فضفاض على أرضية منزلها المملوء بالثعابين ولم يتمكن المسعفون من إنعاشها.

واحتوى المنزل على حوالي 140 ثعبانا، حوالي 20 منها مملوكة لهورست، التي قالت الشرطة إنها احتفظت بهم هناك على ما يبدو وكانت تزور المنزل مرتين أسبوعياً.

وكانت صاحبة المنزل قامت بتجديده ليستضيف مجموعة من الثعابين.