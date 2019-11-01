فيديو.. ستيف هارفي “يكشخ” بالزي الإماراتي.. ومغردون “مرحبا الساع أبو هارفي”

المصدر: متابعة محمد العكور

رحّب مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمقدم البرامج الأميركي الشهير ستيف هارفي الذي يزور الدولة للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتداولوا صوراً ومقاطع فيديو يظهر بها مرتدياً الزي الإماراتي التقليدي.

وعبّر مغردون في تعليقاتهم عن إعجابهم بـ”الكشخة” التي ظهر بها هارفي بالغترة والكندورة والعقال الإماراتية، في حين ذهب آخرون إلى إطلاق أسماء محلية عليه تُناسب مظهره الجديد الذي بدى مناسباً عليه - على حد قولهم.

It suits him so well. مرحبا بوهارفي pic.twitter.com/oPgJAlcNxG — روضة (@RSKT90) October 31, 2019

وحققت محاضرة مقدم البرامج الأميركي، ستيف هارفي، في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019 إقبالاً لافتاً، وشهدت القاعة، التي أقيمت فيها المحاضرة، ازدحاماً كبيراً.

ويعتبر هارفي من الشخصيات الإعلامية المؤثرة والملهمة حول العالم، ويقدم برنامج “اسأل ستيف” أو Ask Steve الذي يحظى بجمهور واسع.