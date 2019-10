ردت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تساؤل أحد المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول الغاية من جهاز يلاحظه السائقون على طبقة الاسفلت بشوارع الإمارة.

@rta_dubai what are these on the ground? #dubai pic.twitter.com/TLXzMctNcn