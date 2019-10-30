50 عاماً على "ميلاد" الإنترنت.. وأول رسالة ترسل عبرها

المصدر: هيا بجبوج - دبي

قبل 50 عاما، وبالتحديد في 29 أكتوبر 1969، احتفل العالم بإرسال أول رسالة من مضيف إلى مضيف بين مختبرين أميركيين، لتمر الذكرى السنوية الـ50 أمس على مايعرف بأنه ميلاد شبكة الإنترنت.

وجرى الاتصال بالإنترنت لأول مرة عن طريق كمبيوتر من صنع شركة "نيكست" الأميركية، ودخل ذلك جهاز التاريخ، ويعرض حاليا بمتحف العلوم بكاليفورنيا.

وتم إرسال أول رسالة من الباحثين العاملين في وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة للدفاع ونقلت الرسالة بين مختبرين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومعهد أبحاث ستانفورد.

وقال مؤسس ومخترع الشبكة العنكبوتية الدولية تيم بيرنرز لي، على تويتر "لقد غيرت الإنترنت والشبكة العنكبوتية التي وفرتها حياة المليارات من البشر إلى الأفضل، ولكن قوتهما لتحقيق الخير تتعرض للتهديد.. هذه الذكرى السنوية يجب أن تكون اللحظة التي نقاتل فيها من أجل الشبكة التي نريد".

كما دعا بيرنرز لي في بيان نشره على موقع تأسيس الشبكة العنكبوتية الدولية إلى عقد جديد يجمع الحكومات والشركات ومجموعات المواطنين للتوصل إلى خطة عمل واضحة لحماية شبكة الإنترنت كقوة تعمل للخير.

أول رسالة عبر الإنترنت.. بداية متعثرة

في 29 أكتوبر 1969، الساعة التاسعة مساء، أرسلت أول رسالة عبر الإنترنت، وقام بهذه المهمة طالب مبرمج يدعى تشارلي كلاين، عن طريق شبكة "أربانيت"، التي تعد مقدمة الإنترنت الحديثة، وكان من المفترض أن تحمل الرسالة العبارة التالية: "login"، وتعني تسجيل الدخول، إلى جهاز كمبيوتر في معهد ستانفورد للأبحاث، إلا أن جهاز الكمبيوتر تعرض لخلل تقني وتعطل النظام ليرسل الحرفان "l و o" فقط، مما يجعل أول رسالة يتم إرسالها على الإنترنت "lo"، وبعد حوالي ساعة، بعد حل المشكلة وإصلاح العطل، تم إرسال النص الكامل لكلمة "تسجيل الدخول" بنجاح.

أول بريد إلكتروني وأول صفحة ويب

بعد ذلك بعامين، في عام 1971، تم إرسال أول رسالة بريد إلكتروني من قبل باحث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا راي توملينسون، وكانت أيضا المرة الأولى التي يتم فيها استخدام علامة "@" لتعيين مستلم محدد لرسالة.

أما شبكة الويب العالمية "www"، كما نعرفها الآن، لم يتم اختراعها حتى عام 1989 ، عندما اخترع عالم الكمبيوتر البريطاني تيم بيرنرز لي الويب والتقنيات اللازمة للوصول إلى صفحات الويب وإنشاءها ومشاركتها، ونشر أول صفحة ويب في عام 1991.

الانترنت للجميع

أتيح الاتصال بالإنترنت لعموم الناس، لأول مرة في العالم، يوم 6 أغسطس 1991، لكن الفكرة كانت قد راودت عالم الفيزياء البريطاني، تيم بيرنرز لي، في 1989، وتم تجريبها بنجاح سنة 1990، وبذلك تكون 28 سنة قد مضت على إطلاق شبكة الإنترنت حول العالم لاستخدامات الجميع.

ويستخدم الشبكة أربعة مليارات شخص تقريبا في العالم.