4 خطوات لإزالة انسداد الأذن في الطائرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يشعر بعض المسافرين على متن الطائرات بانسداد في الأذن مترافق مع شعور بالضغط، وقد يكون هذه الأمر مزعجا وخصوصا أثناء الرحلات الطويلة على طرق مرتفعة جدا.

ويحدث انسداد الأذنين بسبب اختلاف الضغط على جانبي طبلة الأذن، هذا الارتفاع في الضغط يؤدي غالباً إلى حالة طبية تسبب طنيناً مزعجاً في الأذن الوسطى، تعرف باسم (Barotrauma).

ويزول الشعور عادة عند استقرار الطائرة.

وفيما يلي 4 طرق للتخلص من انسداد الأذنين، بحسب ما ورد في موقع "عكاظ":

1- التثاؤب.

2- استخدام مزيلات الاحتقان.

3- النفخ بلطف داخل الأنف والفم مع إغلاقهما.

4- مضغ العلكة.