عادات زفاف كسرها أفراد في العائلة الملكية البريطانية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عقد قران دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان ماركل في 19 مايو السنة الماضية، وكسر الثنائي التقليد المتبع بارتداء العريس الخاتم الذهبي وهو ما اعتاد أمراء القصر على اختياره، حيث اختار الأمير هاري خاتما بلاتينيا.

كما زفت الدوقة ميغان ماركل نفسها لعريسها على عكس المعتاد، حيث يقوم والد العروس بذلك، إلا أن علاقة ميغان المحتدمة مع عائلتها حالت دون ذلك.

من جهة أخرى، عقد قران الأمير تشارلز والأميرة ديانا في 29 يوليو 1981، وقامت الأميرة ديانا بحذف كلمة "الطاعة" من خطاب عهود زواجها، هو نفس الأمر الذي قامت به دوقة كامبردج، زوجة الأمير ويليام كيت مدلتون.