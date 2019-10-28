"حرائق كاليفورنيا" تجبر 180 ألفا من السكان على إخلاء منازلهم

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

دفع تقدم حريق، يستعر في غابات شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية ويتجه جنوبا صوب مناطق مأهولة بالسكان قرب خليج سان فرانسيسكو، المسؤولين يوم الأحد لإصدار أوامر إخلاء لنحو 180 ألف شخص لترك منازلهم بالمنطقة.

وقال مسؤولون إن زيادة أوامر الإخلاء، من 1300 في وقت سابق من يوم الأحد، جاءت مع هبوب عواصف دفعت الحريق جنوبا من التلال المرتفعة ومناطق صناعة النبيذ في مقاطعة سونوما الشمالية مما هدد تجمعات سكنية تقع إلى الجنوب حتى المشارف الشمالية لسانتا روزا.

ودفع هذا الحريق، إضافة لحريق آخر في جنوب كاليفورنيا، حاكم الولاية جافن نيوسوم إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء الولاية وحث السكان على الامتثال لأوامر الإجلاء.

وبدت مدينة هيلدسبيج السياحية التي صدرت أوامر بإخلائها يوم السبت خاوية إلى حد كبير صباح يوم الأحد إلا من عربة همفي تابعة لقوات الحرس الوطني تقوم بدورية اعتيادية.

وزاد رئيس شرطة منطقة سونوما مارك إيسيك من وجود قوات الأمن في المناطق التي تم إخلاؤها ودافع عن أوامر الإجلاء التي قال إن البعض انتقدها باعتبارها مبالغا فيها.