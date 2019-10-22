شحن الهاتف 100% يضر بالبطارية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار بحث إلى أن نسبة الشحن المثالية للبطارية هي مابين 40 و80%، وذلك سيوفر فرصة الحصول على أقصى استفادة من البطارية، حيث يعد شحن البطاريات بنسبة 100% أحد العوامل التي تؤدي إلى تلفها، وفقاً لما جاء في موقع "العربية".

وتصنع معظم بطاريات الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية، والمحمولة، من "ليثيوم أيون" Lithium-ion عالي الجودة، أو بوليمر ليثيوم، والشحن الزائد لها قد يؤدي إلى تلفها.

أما بالنسبة إلى الحواسيب المحمولة، فإن هذه البطاريات لها عدد محدود من دورات الشحن والتفريغ، لذلك إذا تركت البطارية تنفد تماماً من الشحن بشكل متكرر، فإن هذا يؤثر في دورة تفريغ الشحن ويقلل من العمر الافتراضي لها، لهذا السبب حاول إبقاء البطارية مشحونة إلى مستوى 40% على الأقل.

كما أن إبقاء الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي موصولاً بالشاحن طوال الليل، قد يضر بالجهاز لأن البطارية ستفقد قدرتها تدريجياً مع كل دورة شحن، وستلاحظ تدهوراً كبيراً في سعة بطارية هاتفك بسبب التفريغ وإعادة الشحن المستمر.

كما أن إبقاء الحواسيب المحمولة متصلة طول الوقت بالشحن، يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارة البطارية، ما قد يتسبب في حدوث حرائق، وهو خطر نادر الحدوث، ولكنه محتمل.