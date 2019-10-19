مذيعة تشارك متابعيها صورة بدون مكياج بسبب سيدة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شاركت مقدمة البرامج البريطانية الأردنية الأصل نادية صوالحة، إحدى نجمات البرنامج الحواري النسائي البريطاني loosewomen، متابعيها عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، صورة لها بدون مستحضرات تجميل، لتحكي عن موقف حدث لها على متن أحد القطارات، عندما عبرت إحدى السيدات لها عن صدمتها من رؤيتها على الطبيعة بدون مستحضرات تجميل، قائلة لها: "يا إلهي صوتك هو نفسه بالضبط، ولكن ماذا يفعلون لك لجعلك تبدين جميلة؟".

ووصفت صوالحة الحديث أنه كان أشبه بمواجهة مضحكة جداً قائلة: "أعرف أنه يبدو أنها كانت جريئة ولكن بصراحة لم تكن، لقد كانت مجرد صدمة حقيقية لكونها نظرت إلى الشكل الحقيقى لي".

وأَضافت صوالحة تعليقاً على الموقف: "لا ألوم عليها، فبالفعل نحن نحتاج لوقت طويل لوضع مساحيق التجميل حتى نظهر بالمظهر اللائق على الشاشة".