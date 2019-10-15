أزمة فستان دينا الشربيني في السعودية تتصاعد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدرت النجمة دينا الشربيني قائمة تريندات موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بسبب فستانها المكشوف الذي ظهرت به برفقة النجم عمرو دياب، خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه المقام بالرياض، في المملكة العربية السعودية.

وشنّ مغردون هجومًا لاذعًا على الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني اللذين ظهرا في الحفل سويًا، حيث وصف سعوديون ملابس الشربيني بـ ”غير المحتشمة“، مطالبين بتطبيق لائحة الذوق العام عليها، أسوة بغيرها من الفنانين الذين طبقت بحقهم عقوبات مالية جراء ظهورهم بملابس مخالفة للذوق العام. وقالوا انها كانت جريئة على عكس الاطلالات التى ظهرت نجمات مصر ولبنان بارتداء ملابس محتشمة عندما يسافرن إلى السعودية.

وأكد البعض أن حضور ”دينا“ بهذه الطريقة مخالف للائحة الذوق العام، مطالبين المستشار تركي آل الشيخ بتطبيق النظام على دينا ومنعها من دخول السعودية .



ونظّمت هيئة الترفيه في السعودية احتفالية ضخمة ، حضرها عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في الـ11 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى ديسمبر المقبل.