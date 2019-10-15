عريس يطلق زوجته بسبب كسرفنجانه المفضل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رفع زوج مصري لم يمر على زواجه سوى 3 أشهر فقط، دعوة قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة لتطليق زوجته لانها كسرت فنجانه المفضل .

وأكد الزوج ( 33 عامًا ) صاحب مكتب توظيف، أن غيرة زوجته خانقة، مبررًا طلبه بالطلاق « زوجتى تغار من خيالها.. وايضا كسرت فنجاني المفضل » .

وقال الزوج لوسائل اعلام محلية أنه تعرف على زوجته عن طريق أحد أقاربه، وأعجب بها فقرر خطبتها وتم الزواج، لكنه لم يستمر أكثر من 3 أشهر

وأضاف في الدعوى القضائية، أنه عاش خلال الأسبوع الأول من الزواج في سعادة كبيرة، وسرعان ما تغيرت الأمور، وأصبحت زوجته لا تستجيب لكلامه،و تقضي معظم الوقت في مكتبه، وعندما لا يعحبها أحد من المترددين على المكتب تطرده، ولكن ما زاد الأزمة بينهما بعدما كسرت زوجته الفنجان المفضل لزوجها وعدم اعتذارها عن هذا الأمر، معلقًا "الفنجان كان هدية من والدتي وأصابني الحزن بعد تحطمه".