صورة نمر مع قارورة بلاستيكية تنذر بمشكلة بيئية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

التقط مصور فوتوغرافي بريطاني صورة لنمر مرقط يلهو بعبوة بلاستيكية في إحدى الغابات الاستوائية في البرازيل هذا الأسبوع، في دلالة على وصول مخلفات البلاستيك إلى الغابات والحيوانات التي تعيش فيها.

ويأمل المصور أن تسلط الصورة التي التقطها الضوء على مشكلة البلاستيك والاستهلاك المتزايد له، الأمر الذي يحمل أضرارا جدية على البيئة وتهديدا لمستقبل العديد من الكائنات الحية.

وتمنع دول مثل رواندا وكينيا وتنزانيا استخدام الاكياس البلاستيكية أو تفرض غرامات وقيود على استخدامها.

وفي بريطانيا، أعلن وزير البيئة السابق مايكل جوف أن أن أدوات مثل أعواد القطن البلاستيكية والأنابيب البلاستيكية التي تستخدم للتحريك في المقاهي لن يتم بيعها منذ مطلع أبريل 2020 بموجب حظر البلاستيك.