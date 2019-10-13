لهذا السبب تم اعتقال مسافر في مطار روسي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم مسافر على تصرف غريب بسبب تأخره عن رحلته ما جعل الطائرة تغادر بدونه، في مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن المسافر كان منشغلا في صالة المغادرة أثناء صعود الطائرة وعندما اكتشف الأمر حاول مرارا تجاوز حاجز أمام بوابة المغادرة، وحين فشل في ذلك، شرع في تخريب الحواسيب والمعدات التقنية، قبل أن يتدخل رجال الأمن.

وألقى رجل أمن القبض على الراكب الغاضب، الذي قاوم في البداية، قبل أن يتم إسقاطه أرضا وتكبيل يديه.

وقال متحدث باسم المطار "بفضل التدخل السريع لعناصر أمن المطار، تم إيقاف الرجل ومنعه من إحداث أفعال تخريبية".