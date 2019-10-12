بالفيديو.. لماذا وقع الاختيار على هزاع المنصوري وسلطان النيادي لرحلة الفضاء

قال مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء المهندس سالم المري، إن اختيار رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي جاء بعد إثباتهما كفاءة عسكرية عالية من بين أكثر من أربعة آلاف متقدم لهذه المهمة.
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#سالم_المري ، مدير برنامج #الإمارات_لرواد_الفضاء يطلعنا على أهم الأسباب لاختيار #هزاع_المنصوري و #سلطان_النيادي من ببن 4000 شخص تقريبا#مركز_محمد_بن_راشد_للفضاء#سلطان_النيادي #طموح_زايد_يعانق_الفضاء@MBRSpaceCentre @Space_Station #مؤسسة_دبي_للإعلام pic.twitter.com/EUXfRZEN2e— تلفزيون دبي (@dubaitv) October 12, 2019