بالفيديو.. لماذا وقع الاختيار على هزاع المنصوري وسلطان النيادي لرحلة الفضاء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء المهندس سالم المري، إن اختيار رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي جاء بعد إثباتهما كفاءة عسكرية عالية من بين أكثر من أربعة آلاف متقدم لهذه المهمة.

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