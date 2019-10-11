9 أشياء عليك إبعادها عن مكتب العمل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تلعب بيئة العمل دورا مهما في الأداء بشكل عام، ويؤثر المكتب الذي نعمل به على الإنتاجية بشكل خاص، حيث تلعب الفوضى في المكان دورا في تحفيز الإنتاجية بحسب دراسة نشرتها جامعة هارفرد لإدارة الأعمال.

كما أن بعض الأشياء تعد غير مناسبة لمكان العمل من الناحية الاجتماعية.

فيما يلي قائمة بالأمور التي ينصح بإبعادها عن مكتب العمل، وفقا لما جاء في موقع "بزنس إنسايدر":

1- الأكل: قد تعتقد أن تناول الغداء على المكتب أمرا ذكي لتوفير الوقت، ولكنه قد يضر بإنتاجيتك.

ففي مقال نشرته مجلة NPR عام 2015 ، قال البروفيسور كيمبرلي إلسباخ من كلية الإدارة العليا بجامعة كاليفورنيا في ديفيس: "الإبداع والابتكار يحدث عندما يغير الناس بيئتهم"

لذلك فإن البقاء في الداخل، في نفس المكان، يضر بالتفكير الإبداعي.

2- أكواب القهوة المتسخة: يمكن أن تضيف أكواب القهوة غير المغسولة شعورا بالفوضى وعدم التنظيم في مساحة العمل لديك.

3- الشعارات السياسية: لان ذلك قد يؤدي إلى توتر العمل والدخول في صراعات لا لزوم لها.

4- ترك أوراق قانونية: ينبغي على الموظفين عدم ترك الأوراق لأي إجراءات قانونية قد يشاركون فيها شخصياً أو في العمل.

فهي معلومات مهمة ولا يحق للزملاء الحصول عليها، وقد تنعكس سلبا عليك لو أسيء فهمها.

5- الهاتف المحمول: وجدت دراسة نشرت في مجلة رابطة أبحاث المستهلك، أن مجرد وجود الهاتف يمكن أن يصرف الانتباه، حتى لو كان في وضع صامت أو متوقف عن التشغيل.

6- الحلويات: سواء كنت تعمل في مكتب أو في المنزل، ينصح بالاحتفاظ بالوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية في المطبخ أو مكان بعيد حتى يصعب الوصول إليها، حيث من السهل الاستمرار بالأكل أثناء الانشغال بمهمة ما.

7- السيرة الذاتية: وجود السيرة الذاتية على مكتبك يعد بمثابة رسالة واضحة بأنك تبحث عن وظيفة، وهو ما يكسر ثقة المدراء بالموظف.

8- المعطرات: قد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه الروائح القوية، أو قد لا تعجب المعطرات التي تستخدمها ذوق بقية الزملاء.

9- مستحضرات العناية الشخصية: كفرشاة الأسنان أو المرآة والعطور، والتي تحدد مدى مهنية الموظف.