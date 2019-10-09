بالصور.. حمدان بن محمد: هكذا نعمل كقيادات حكومية ونعطي ونتميز في كل ميدان

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صورا ومقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة سموه للرياضة مع بعض الشخصيات القيادية في حكومة دبي.

وعلق سموه على الصور قائلا: "هكذا نعمل كقيادات حكومية ونعطي ونتميز في كل ميدان".

وجاء ذلك مع اقتراب انطلاق الدورة الثالثة من تحدي دبي للياقة، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد في عام 2017.

ويقام التحدي لمدة 30 يوماً من 18 الجاري إلى 16 نوفمبر المقبل، ويهدف إلى تشجيع سكان دبي وزوارها على تبني أسلوب حياة أكثر سعادة ونشاطاً.