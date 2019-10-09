بـ"السيوف والمطاوي".. "بلطجية" يهاجمون احدى شوارع الهرم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هاجم عشرات المجهولين، ليلة الأول من أمس، احدى الشوارع المتفرعة من شارع الهرم الرئيس بمحافظة الجيزة المصرية، بالسيوف و"المطاوي" وزجاجات المياه وسط حالة من الذعر بين الأهالي والمارة، كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وقام المجهولين بتحطيم مجموعة من السيارت الصغيرة المعروفة بـ"التوك توك" مستخدمين أسلحة بيضاء وقطع حديدية وزجاجات المياه الفارغة ما تسبب في تحطيم 3 عربات صغيرة وواجهات بعض المحلات التجارية، وتسببوا في اصابة إحدى السيدات بحالة إغماء نتيجة إلقاء زجاجة مياه غازية فارغة عليها وملاحقتها بالأسلحة البيضاء.

وأكد أصحاب المحلات في المنطقة أن هؤلاء الأشخاص والذي يقدر عددهم بنحو 20 شخصا يجتمعون يومياً في قطعة أرض فضاء مواجهة للشارع ذاته ويقومون بافتعال مشكلة والخروج فجأة لاثارة الذعر بين المارة وتحطيم السيارات والمحلات التجارية.