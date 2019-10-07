فنان عالمي شهير يكشف عن حربه مع السرطان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف عازف البيانو البريطاني ألتون جون عن معركته السرية مع مرض سرطان البروستاتا، والتي وثقها في سيرته الذاتية الجديدة " Me: Elton John Official".

وذكر ألتون في كتابه أن "طبيب الأورام قال له أن أمامه خياران، وواحد منهما هو إزالة البروستاتا عبر عملية جراحية"، مشيراً إلى أن "الخيار الآخر كان عبارة عن مسار للعلاج الكيميائي، ويجب أن يزور المستشفى عشرات المرات".

ولحسن الحظ، فقد جرى اعتبار العملية ناجحة، لكن جون ظل يعاني من مشاكل بعد أيام، إذ كان الألم يزداد سوءًا".

وأوضح جون أن "المشكلات كان ناجمة عن العقد اللمفاوية وأن الأطباء أجروا منظاراً للقولون لمعالجة هذه المشكلة".

