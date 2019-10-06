أنجلينا جولي تكشف معاناتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أشارت الممثلة الأميركية، أنجلينا جولي في مقابلة تلفزيونية، إلى أن هناك أوقات في حياتها أخفتها بعيدًا عن جمهورها، حيث فقدت الإحساس بالحرية والأمان بالإضافة لأذى يطاردها.

وقالت "شعرت بالضآلة والانزواء، واستغرق الأمر الكثير لكي أستعيد تلك المشاعر، ربما أكثر في يومنا هذا مما كنت عليه في السنوات الأربع الماضية".

وأضافت بأن السنوات القليلة الماضية لم تكن سهلة ولم تشعر بالقوة الكافية.

ولم تحدد جولي الفترة التي تتحدث عنها، فيما اعتبر كثيرون أنّها فترة طلاقها من زوجها السابق براد بيت، وكذلك مرحلة الحضانة اللاحقة للانفصال.