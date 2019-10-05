ينتقم من طليقته بـ"قنبلة"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرضت زوجة نمساوية إلى حروق خطرة، إثر انفجار طرد مفخّخ أرسله لها زوجها السابق.

وانفجر الطرد في وجه الزوجة، فور استلامه له في منزلها جنوب النمسا، وتم نقلها إلى المستشفى بعد وقوع الحادثة، حيث اكتشف الأطباء أنها تعاني حروقاً من الدرجتين الثانية والثالثة في 40% من جسمها، كما خضعت لعمليتين لاستزراع جلد.

وأعلنت الشرطة المحلية أنها أوقفت طليق الضحية وفردا آخر، واعترفا بذنبهما في انفجار الطرد المفخّخ، الذي تم وضعه أمام مدخل منزل الزوجة في غوتارينغ جنوبي البلاد.

وقد قام الشريك، وهو عسكري في الـ29 من العمر، بـ"وضع الطرد المفخخ أمام شقة المرأة، ودق على الباب قبل أن يغادر الموقع"، في حين شغّل الطليق، الذي كان في مكان قريب، العبوة المتفجّرة عن بُعد.

وأفادت الشرطة بأن الرجلين جرّبا قنبلتهما اليدوية الصنع، هذا الصيف، في إحدى الغابات، بعد شراء مكوّناتها عبر الإنترنت.