زوج يجني ثروة من "عشيق" زوجته!

أقام زوج أميركي دعوى قضائية في محكمة بمدينة كارولاينا الشمالية ضد عشيق زوجته، متهما إياه بأنه السبب وراء طلاقه وزوجته.

ومنحت محكمة غرينفيل 750 ألف دولار لكيفن هاورد بعد اكتشافه أن زوجته التي تقدمت بطلب الطلاق بعد 12 عاما من الزواج، كانت تخونه مع زميل لها في العمل.

وقال هاورد لمحطة تلفزيون محلية إن زوجته أخبرته في البداية بأنها تريد الطلاق نظرا لأنه كان يتأخر كثيراً في العمل ودائما ما يتغيب عن المنزل"، لكنه اكتشف أنها كانت على علاقة مع زميل لها.

وإثر ذلك، تقدم الزوج بشكوى مدنية، بموجب قانون يعود إلى القرن الـ19، حين كانت الزوجات يعتبرن ملكا لأزواجهن.

ويسمح هذا القانون الذي لا يزال ساريا في 5 ولايات أميركية أخرى فقط، هي هاواي وميسيسيبي ونيومكسيكو وداكوتا الجنوبية ويوتا، لأحد الزوجين بمقاضاة شخص آخر يعتقد أنه سبب تفكك الزواج، بسبب "أفعال غير مشروعة أو ضارة" وفقا لشركة "فافونيس" للمحاماة في كارولاينا الشمالية.