مصر تعلن خفض أسعار الوقود

المصدر: القاهرة-وام

أعلنت مصر خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 7.75 جنيه لبنزين 92، و 8.75 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها ليصبح 4250 جنيها وذلك ابتداء من صباح اليوم "الجمعة" .

وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها.