بالفيديو.. يعرّف نفسه لزوجته يومياً!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يضطر زوج أميركي من مدينة كنساس لتعريف نفسه لزوجته يومياً بسبب معاناتها من حالة مرضية نادرة، تجعلها تفقد ذاكرتها بشكل متكرر.

وتعاني هانا والاس من فقدان يومي للذاكرة، نتيجة إصابتها بنوبات الصرع، واضطرابات نفسية ناجمة عن التوتر.

ويتعين على زوجها كودي راينرت، إعادة تقديم نفسه لها طوال الوقت، وحاول استغلال هذه الفرصة لخلق أجواء رومانسية، من خلال مفاجأتها في كل مرة على غرار الفيلم الكوميدي "50 فيرست ديتس".

وأمضى الزوجان علاقتهما خلال الآونة الأخيرة في الوقوع بالحب واللقاء كغرباء من جديد. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت نوبات هانا أقل تواتراً وساعدها الأطباء في علاج حالتها.

وعلى الرغم من أن آخر نوبة تعرضت لها هانا كانت في 2018، إلا أن كودي لا يزال راغباً بحماية زوجته وتقديم يد العون لها، ويمضي وقتاً طويلاً في جمع الذكريات، كالصور ومقاطع الفيديو لحياتهما سوياً، لعرضها عليها في حالة احتاجت إليها في المستقبل.