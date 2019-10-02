"أكياس كوكايين" تنقذ 3 أشخاص من الغرق!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكنت القوات البحرية الكولومبية من انقاذ 3 ركاب بعد غرق قاربهم بالقرب من سواحل كولومبيا.

وظل الثلاثة رجال يطفون على سطح المياه لمدة 3 ساعات بعد غرق قاربهم بمساعدة أكياس مضادة للماء تحتوي على 1.2 طن من المخدرات.

وتم نقل الثلاثة إلى الساحل وقدمت لهم المساعدة الطبية اللازمة. وبعد أن فتش رجال الشرطة ما بداخل الأكياس السوداء اتضح أنها تحتوي على 1.2 طن من الكوكايين، لذلك تم اعتقالهم واحتجازهم فورا . ووفقا لوسائل الإعلام المحلية يشتبه بأنهم من مهربي المخدرات، ولكن لا يعرف فيما إذا كانت السلطات قد وجهت لهم تهمة رسمية.

ويعتقد أن عدد ركاب القارب أربعة، اختفى أحدهم، لذلك تواصل القوات البحرية البحث عنه.