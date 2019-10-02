تتسلم "SMS" من شقيقها بعد وفاته!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي رسائل نشرتها فتاة بريطانية بعد أن اعتقدت أنها تصلها من شقيقها الذي توفي منذ أكثر من 6 أشهر.

وكتبت الفتاة معلقة على الرسائل التي قامت بنشرها، أنها بعد وفاة شقيقها لم تكف عن الاشتياق له، واستمرت في إرسال رسائل نصية "SMS" إلى رقم الهاتف الذي كان يخصه، إلى أن تفاجأت في أحد الأيام برسائل وردتها من نفس الرقم!.

وتبين للفتاة أن الرسائل التي وردتها لم تكن منه بالطبع، بل من شخص آخر حصل على الرقم بعد مدة من وفاة شقيقها.

وتواصلت الفتاة مع صاحب الرقم الجديد واعتذرت عن إزعاجها له وشرحت له قصتها، فأبدى هو الآخر تعاطفه معها وحزنه، وأكد لها أنه متفهم وضعها وجاهز للاستماع إليها أو استقبال رسائلها في أي وقت.