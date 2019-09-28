حضانة ترفض طفلة بسبب "جمجمتها"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رفضت دار حضانة استقبال طفلة في روسيا، بسبب إصابتها بتشوه في الجمجمة، مشترطة إجراء عملية جراحية أولاً قبل قبولها.

وقالت والدة الطفلة سفيتلانا إن دار الحضانة رفضت استقبال ابنتها، صوفيا زاخاروف، بحجة أنها "ستثير خوف الأطفال الآخرين"، لافتة إلى أن القائمين على الحضانة اشترطوا أن تجري الطفلة عملية لتصحيح التشوه الخلقي قبل تسجيلها.

وتداولت تقارير إعلامية روسية قصة الطفلة التي تعاني تشوها أيضاً في أصابع يديها وقدميها، من دون أن توضح طبيعة المرض الذي تعانيه.

وأثار قرار دار الحضانة موجة غضب واستياء على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا، وسط مطالب بمعاقبة المسؤولين عنها، الذين جاء تصرفهم خالياً من الإنسانية.

وحذر علماء نفس من تدهور حالة صوفيا وتأخر نموها، في حال لم تختلط بـأطفال آخرين في مثل سنها.