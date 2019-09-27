امرأة تفتح مخرج طوارئ الطائرة أثناء إقلاعها بسبب غريب

المصدر: متابعة موقع الامرات اليوم

كادت امرأة صينية ان تتسبب في كارثة ، عندما أرادت تهوية مقصورة الطائرة ففتحت مخرج الطوارئ أثناء إقلاع الطائرة.

وكانت الطائرة التابعة للشركة الصينية "Xiamen Airlines" على وشك الإقلاع، عندما فتحت الراكبة المخرج، وقد نبه طاقم الطائرة المرأة قبل فعلتها ألا تفتح الباب.

ولكن السيدة شرحت أنها كانت تختنق وأرادت استنشاق الهواء النقي، ويظهر على مقطع الفيديو كيف يجلس الركاب بالقرب من مخرج الطوارئ المفتوح.

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وأخبر طاقم الطائرة الشرطة بما حدث، ما أدى إلى إخراج المرأة من الطائرة. ووفقا للقانون الصيني، فإن أي شخص يلحق الضرر بالطائرة يحتجز لفترة من 10 إلى 15 يوما.