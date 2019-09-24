"الأرصاد": "هيكا" يتمركز غرب بحر العرب.. ولا تأثير مباشر على الدولة

المصدر: أبوظبي- وام

قال المركز الوطني للأرصاد إن الإعصار المداري "هيكا" يتمركز في غرب بحر العرب عند خط عرض 20.1 درجة شمالاً وخط طول 60.3 درجة شرقاً، ويتحرك بسرعة 21كم/س وتقدر سرعة الرياح حول المركز 130-150 كم/س يصاحبه سحب ركامية ممطرة‪.‬

وتوقع المركز - في بيان له - أن يستمر الإعصار المداري بالتحرك غرباً باتجاه السواحل العمانية وتكون سرعة الرياح حول المركز 100– 120كم/س خلال الـ 12 ساعة القادمة حيث يضعف تدريجياً عند اقترابه من السواحل العمانية مساء هذا اليوم الثلاثاء‪.‬. مؤكدا أنه لا يوجد تأثير مباشر على الدولة‪.‬

وأضاف أنه من المتوقع أيضاً أن يرتفع منسوب البحر على الساحل الشرقي مع فترة المد العالي وقد يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة خاصة في الصباح الباكر من غد الأربعاء‪.