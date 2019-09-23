الرضيع الشفاف" ينجو من الموت بعد 5 أشهر!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نجا رضيع ولد قبل أوان ولادته من الموت، بعدما أصاب أطباء احدى مستشفيات مدينة غلاسكو الاسكتلندية بالحيرة بسبب بشرته غير المسبوقة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الرضيع كان قد ولد ببشرة شفافة، يمكن من خلالها رؤية عظامه ومعاينة تدفق الدم بمختلف أنحاء جسمه.

وأجرى الأطباء ولادة قيصرية لوالدة الرضيع بعد 21 أسبوعا فقط "6 أشهر"، الأمر الذي جعل الأطباء يحذرونها من "الاستعداد للأسوأ"، لأنهم اعتقدوا أن ابنها قد لا يقوى على الحياة، خاصة بعد خروج الحبل السري الذي يزود الجنين بالأكسجين من مكانه.

وخرج الطفل من المستشفى في عمر 5 أشهر بعدما كافح الطاقم الطبي من أجل إبقاء الرضيع على قيد الحياة.

من جانبه قالت والدة الطفل "كنت مصدومة ومتوترة جداً حين لمسته أول مرة، كان صغيرا جداً"، مشيرة إلى أنه بعد حوالي 5 أشهر من ولادته، سمح الفريق الطبي بإخراجه من المستشفى في حالة صحية طبيعية.