يصورون مقتله بدلاً من مساعدته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم مجموعة من المراهقين على تصوير مشهد لطعن طالب اثر معركة بينه وبين أحد زملائه في المدرسة، أمام مركز تجاري بالقرب من مدرسة "أوشن سايد" الثانوية بمقاطعة ناسو في نيويورك.

وتعرض خاسين موريس، 16 عاما، إلى الطعن على يد تيلر فلاتش، 18 عاما، حيث أقدم الأخير على قتله أمام أعين مجموعة من المراهقين كانوا موجودين وقاموا بتصوير موريس، وهو يتعرض للاعتداء والطعن في صدره، حيث أخرج بعضهم هواتفهم الذكية ووثقوا الاعتداء على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يتدخل أحد منهم لمساعدته.

وقالت شرطة مقاطعة ناسو إن عشرات الأشخاص شاهدوا طعن موريس، غير المسلح، خارج مركز تجاري ولم يفعلوا أي شيء للمساعدة، وفقا لما ذكرته قناة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

وتوفي موريس متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، ووجهت الشرطة الاتهام بالقتل من الدرجة الثانية لتيلر فلاتش.