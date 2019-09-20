القبض على نمر أسود "لص" في فرنسا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استطاع عمال الطوارئ من اصطياد نمر أسود أثناء تسكعه مترقبا فرائسه على أسطح المنازل والمنشآت في مدينة ليل الفرنسية.

وأقدم العمال على التفتيش عن الحيوان الغريب بعدما أبلغ سكان أحد الأحياء القريبة من ليل، عن "قطة ضخمة" تتجول فوق مجاري الصرف السكنية.

والتقطت صور بعد وصول فريق الإطفاء للنمر وهو يحاول تهيئة مكان لإقامته في منزل ويجثم على حافة أحد المباني ويمر بسرعة أمام نافذة مغلقة.

وبعد أن انتهى عمال الإطفاء من تأمين محيط تسلل النمر اللص إلى داخل أحد المنازل حيث حاصره العمال هناك، تم تخدير النمر بسهم مخدر ووضع في قفص، ولم يتبين من أين أتى ولا ما إذا كان فر من حديقة حيوان.