فاكهة تبطئ شيخوخة الدم

المصدر: متابعةموقع الامارات اليوم

اكتشف الخبراء من نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، أن تناول ثمار يطلق عليها "فاكهة الراهب" يساعد على إبطاء الشيخوخة.

ويفيد موقع "نيوز فود"، استنادا إلى موضوع لعلماء من الصين نشرته مجلةThe American Journal of Chinese Medicine، المتخصصة بنشر أنباء عن التغذية الصحية، بأن تناول "فاكهة الراهب" (أرهات) لفترة 10 أشهر أبطأ شيخوخة الفئران المخبرية.



وقد فسر الخبراء هذا، بأن هذه الفاكهة تحفز وظيفة الخلايا الجذعية المكونة للدم في نخاع العظام، الذي يولد خلايا الدم الحمراء ويجددها.

ووفقا للخبراء، فإن نتائج هذه التجارب، ستكون نفسها عند البشر، "على أساس هذه التجارب استنتج الباحثون، أن تناول ثمار "فاكهة الراهب" يمكن أن يطيل عمر الإنسان لأنها تحسن وظائف الخلايا الجذعية".