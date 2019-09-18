حقيقة إصابة كيم كارداشيان بمرض قاتل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف الطبيب الخاص لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، حقيقة إصابته بمرض " الذئبة " القاتل، وذلك بعدما عاشت حالة من الذعر والخوف خلال الفترة الماضية.

وطمأن الطبيب كيم وجمهورها على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها تعاني من مرض التهاب المفاصل الصدفي في ذراعيها، وهو نوع من أنواع التهاب المفاصل الذي ينتج عن مرض الصدفية.

وأوضح أن ما تورم مفاصلها لم يكن بسبب مرض الذئبة، كما اعتقدت في البداية، وهو ما تسبب لها في الذعر والقلق.

وشعرت كيم كارداشيان بارتياح كبير بعدما تأكدت أنها غير مصابة بمرض الذئبة، والذي يعد من أمراض المناعة الذاتية ويهاجم أنسجة الجسم السليمة ويدمرها.

ويعد التهاب المفاصل الصدفي مرض شائع بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الثلاثين عاما، ويسبب آلام شديدة في المفاصل والتهابها وتصلبها.