علاقة كوب الشاي بدماغ الإنسان!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية، أن الذين يشربون الشاي بانتظام لديهم مناطق دماغية منظمة بشكل أفضل مقارنة مع من لا يشربون الشاي.

وسلطت الدراسة الضوء على أهميته الشاي في منح الإنسان قدراً من الاسترخاء، فإنه قد يكون مفيدا للعقل، على عكس بعض الدراسات التي استمرت في ذكر أن الشاي يقلل من مستوى الحديد في الدم، إلى جانب أنه مدر للبول، وذلك كما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وترتبط مناطق الدماغ الأكثر تنظيما بوظيفة إدراكية صحية، تحمي من التدهور المرتبط بالعمر.

وقام باحثو جامعة سنغافورة الوطنية، بالتعاون مع جامعتي إسيكس وكامبريدج في بريطانيا، بتحليل بيانات التصوير العصبي لـ36 شخصاً من كبار السن، تتراوح أعمارهم بين 60 عاما فأكثر، بالإضافة إلى استهلاك الشاي، قام الباحثون أيضا بتحليل عوامل أخرى متعلقة بالمشاركين، مثل الصحة ونمط الحياة والرفاهية والحالة النفسية.

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا الشاي الأخضر أو الأولونغ (شاي التنين الأسود) أو الشاي الأسود على الأقل 4 مرات في الأسبوع لمدة 25 عاما تقريبا لديهم مناطق في الدماغ "مترابطة بطريقة أكثر فعالية" من أولئك الذين لم شربوا الشاي.