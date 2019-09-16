يفجر منزلهم وينتحر يوم زفاف ابنته!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم رجل على الإنتحار بتفجير منزله يوم زفاف ابنته، في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن جون إيفانز وهو أب لثلاث فتيات ويبلغ من العمر 59 عاماً أشعل النيران في المنزل بعدما ألقى بالغاز في جميع أركانه، فاتفجر المنزل بالكامل.

وعلمت أسرته بالواقعة خلال حفل الزفاف، بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول العثور على جثة الأب تحت الأنقاض التي أحدثها الانفجار.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الأب قبل اقدامه على الإنتحار واقفا لساعات في الشارع أمام منزله، ثم وقع الانفجار فهز معظم المنازل المجاورة.

وأفاد بعض الجيران أثناء التحقيقات أن الرجل كان يعاني من أزمات نفسية.