بالفيديو.. شرطة دبي تكرم أحد أفرادها لجهوده في إسعاد المتعاملين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كرم مجلس السعادة والإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، العريف عبدالرحمن الرئيس، أحد أفراد الدوريات الراجلة، في موقع عمله بسوق الذهب، تقديراً لجهوده في إسعاد المتعاملين.

ونشرت "شرطة دبي" تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدت فيها أن العريف الرئيس ساهم في إضفاء أجواء إيجابية بموقع عمله، حيث كان محل تقدير كل من تعامل معه من تجار أو متسوقين.

وقالت "شرطة دبي" إن العريف الرئيس استطاع بإيجابيته رسم البسمة على وجه الصغير والكبير ممن تعامل معه، وبذلك استحق التقدير وسط محبيه الذين أشادوا بأدائه وإيجابيته.

#مجلس_السعادة_والإيجابية في #شرطة_دبي يكرم العريف عبدالرحمن الرئيس، من الدوريات الراجلة، في موقع عمله بسوق الذهب، تقديراً لجهوده في إسعاد المتعاملين، ومساهمته في إضفاء أجواء إيجابية، حيث كان محل تقدير كل من تعامل معه من تجار أو متسوقين، واستطاع بإيجابيته رسم البسمة على وجه الجميع pic.twitter.com/xug8KIBC7M — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 16, 2019