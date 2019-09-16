بالفيديو.. شرطة دبي تكرم أحد أفرادها لجهوده في إسعاد المتعاملين

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

كرم مجلس السعادة والإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، العريف عبدالرحمن الرئيس، أحد أفراد الدوريات الراجلة، في موقع عمله بسوق الذهب، تقديراً لجهوده في إسعاد المتعاملين.

ونشرت "شرطة دبي" تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدت فيها أن العريف الرئيس ساهم في إضفاء أجواء إيجابية بموقع عمله، حيث كان محل تقدير كل من تعامل معه من تجار أو متسوقين.

وقالت "شرطة دبي" إن العريف الرئيس استطاع بإيجابيته رسم البسمة على وجه الصغير والكبير ممن تعامل معه، وبذلك استحق التقدير وسط محبيه الذين أشادوا بأدائه وإيجابيته.

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