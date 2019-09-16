المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

على عكس ما يذهب كثيرون الى الاعتقاد بأن الفاكهة ممكن أن تزيد في الوزن إلا أن دراسة حديثة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أظهرت أن تناول 15 نوعا من الفاكهة قليلة السكر من شأنه أن يساعد بصورة كبيرة بل وصفتها بالجنونية في حرق الدهون نذكر منها:

فاكهة تحرق الدهون بجنون

على عكس ما يذهب كثيرون الى الاعتقاد بأن الفاكهة ممكن أن تزيد في الوزن إلا أن دراسة حديثة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أظهرت أن تناول 15 نوعا من الفاكهة قليلة السكر من شأنه أن يساعد بصورة كبيرة بل وصفتها بالجنونية في حرق الدهون نذكر منها:



فاكهة تحرق الدهون بجنون

التفاح

فعال في تقليل دهون البطن لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان

المشمش

مصدر موثوق للألياف غير القابلة للذوبان

تمتص أليافها كمية أكبر من الماء

تحافظ على الشعور بالامتلاء بعد الأكل



الأفوكادو

تحوّل الدهون إلى طاقة

غنية بـ "أوميغا 9"

تساعد على حرق الدهون

الموز

غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم

تعالج مشاكل الهضم والانتفاخ

تخفض الدهون في الجسم

جوز الهند

تمتاز بدهون ثلاثية ترفع الأيض 30 %

تمنحك الشعور بالشبع

زيتها يحمي وظائف الغدة الدرقية

الليمون

غنية بمضادات الاكسدة

ممتاز لعمل الكبد والهضم وحرق الدهون

تعادل حمضية السوائل الجسدية والأنسجة



الجريب فروت

يحتوي على فيتامين ج ومواد مضادة للأكسدة تهاجم البكتيريا

غنية بالمعادن كالكالسيوم وحمض الفوليك والفسفور والبوتاسيوم

التوت

تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبكتين

تساعد بشكل طبيعي على حرق الدهون