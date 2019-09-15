لحظات رعب على متن طائرة ركاب بسبب فنجان قهوة !

المصدر: متابعة موقع الالمارات اليوم

اضطر طاقم قيادة طائرة إيرباص A330 - 243 انطلقت من فرانكفورت في ألمانيا إلى كانكون في المكسيك،

إلى تغيير مسار الطائرة التي كان على متنها 326 راكبا والهبوط في آيرلندا بسبب انسكاب كوب قهوة كان يشربه الطيار على لوحة التحكم ما أدى لتعطلها.

ونشرت قناة "سي ان ان " الأميركية تقريراً عن الحادثة، أوضحت فيه أنّ محتويات كوب القهوة الذي كان من دون غطاء انسكبت من يد الطيار (49 عاما)، والذي يتمتع بخبرة الطيران

لأكثر من 13000 ساعة، على لوحة التحكم في الطائرة ما أدى لاحتراق جزء منها وتصاعد أدخنة وأجبر طاقم الطائرة على ارتداء أقنعة الأكسجين، وقام الطيار بتحويل مسار الطائرة إلى مطار شانون بآيرلندا.

من جهتها، قالت الشركة المشغلة للطائرة، في بيان، إنها أصدرت تعليمات للطيارين، بعد وقوع تلك الحادثة ، بالتعامل بحذر مع السوائل خلال وجودهم في قمرة القيادة.