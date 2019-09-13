القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن استشهاد 6 من جنودها البواسل

المصدر: ​أبوظبي - وام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد 6 من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات وهم..

النقيب سعيد احمد راشد المنصوري .. الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.. و الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري.. و الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو.. و الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي.. و الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها الى ذوي الشهداء.. سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.