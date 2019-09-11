تغريدة عن الديمقراطية لنجل أحد الرؤساء تثير جدلا وانتقادات حادة

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أثارت تغريدة مثيرة للجدل عن الديمقراطية انتقادا حادا لنجل رئيس البرازيل، كارلوس بولسونارو.

وقال عضو مجلس مدينة ريو دي جانيرو وابن الرئيس، جايير بولسونارو في تغريدة له "التغيير الذي تريده البرازيل لن يأتي بأسرع ما نريد باستخدام الوسائل الديمقراطية".

جاءت الانتقادات من الحلفاء السياسيين ومنتقدين معلنين على حد سواء.

وقال نائب الرئيس، هاميلتون موراو أمس الثلاثاء إن الديمقراطية أمر أساسي وجوهري ، وأضاف "تحالف الأجيال والديمقراطية والرأسمالية ومجتمع مدني قوي: بدون هذه الركائز، لا يمكن أن توجد حضارة غربية".

وذكر رئيس مجلس الشيوخ، دافي الكولومبري إن تغريدة بولسونارو تستحق الاحتقار.

وقال جواو دوريا، حاكم ساو باولو "فقط بالديمقراطية يمكن أن يكون لدينا دولة حرة وذات سيادة . ليس هناك وسيلة أخرى لدولتنا".

وقال فيليب سانتا كروز، رئيس اتحاد المحامين "الديمقراطية لا تمنح ، ولكن تنتزع علينا ضمان عدم قبول التصريحات خارج النظام الدستوري".