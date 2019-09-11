"جنايات أبوظبي" تدين 5 موظفين باستغلال وظائفهم في التودد للنساء

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، خمسة موظفين عموميين باستغلال وظائفهم لدى أحد المنافذ الحكومية للدولة، في ارتكاب جريمة تحسين المعصية والإخلال بالآداب العامة بأن تعرضوا لإناث من مرتادي المنفذ على وجه يخدش حيائهن مما أضر بسمعة المنفذ الحدودي، وحكمت عليهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف درهم إضافة إلى عزل جميع المدانين عن وظائفهم، على أن يكون العزل للمتهمين من الثاني إلى الخامس لمدة ثلاث سنوات.

كما أدانت المحكمة المتهم الأول بجريمة استغلال وظيفته في الحصول على معلومات عن أشخاص وإفشاء أسرار جهة عمله، وحكمت عليه عن هذه التهمة بالسجن ثلاث سنوات.