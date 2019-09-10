بالصور.. أفضل اللقطات المرشحة لمسابقة مصور الحياة البرية 2019

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

كشف متحف التاريخ الطبيعي في لندن عن مجموعة من أفضل الصور، ضمن قائمته القصيرة لمسابقة المصور الفوتوغرافي للحياة البرية لعام 2019 ونشرها موقع صحيفة "جارديان" البريطانية.

ومن المقرر أن يتم إقامة حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة في متحف التاريخ الطبيعي في 15 من شهر أكتوبر القادم. حيث ويتم اختيار الصور الفائزة في المسابقة بناءً على إبداع مصورها في التقاطها وتميزها الفني وأصالتها.

واجتذبت المسابقة هذا العام ما يقرب من 50000 مشاركة من المحترفين والهواة في 100 دولة حول العالم.





اجتذبت مسابقة هذا العام حوالي الـ 50000 مشارك من المحترفين والهواة من 100 دولة.