قرقاش: قرار ترامب بإلغاء اجتماعه مع طالبان وإنهاء المفاوضات "صائب"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، اليوم، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء اجتماعه مع طالبان وإنهاء المفاوضات هو قرار صائب.

ونشر قرقاش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرار الرئيس ترامب بإلغاء اجتماعه مع طالبان وإنهاء المفاوضات صائب، فكيف تتفاوض من أجل السلام من جهة وتستمر في ممارسة العنف والإرهاب من جهة أخرى؟ المصالحات الحقيقية والمستدامة لا بد وأن تبنى على الشفافية والوضوح ونبذ سياسات التطرف والإرهاب".

وكان ترامب أعلن عبر "تويتر"، أمس، إلغاء اجتماعات سرية ومنفصلة كان من المقرر أن تعقد في منتجع كامب ديفيد اليوم مع كبار قادة طالبان، ومع الرئيس الأفغاني أشرف غني.