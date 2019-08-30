فاز بــ45 مليون دولار.. ولم يخبر عائلته لسبب نبيل!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قرر لاجئ فيتنامي في كندا، فاز بستين مليون دولار كندي، (45 مليون دولار أميركي) في سحب يانصيب، بأن لا يخبر عائلته وذلك حرصا منه على صغاره الذي يرير أن يتلقنوا مبادئ العمل دون الإعتماد على والدهم.

وقال بون ترونغ خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الأول من أمس في مدينة إدمونتون عاصمة مقاطعة ألبرتا "رحت أفكّر في تأثير هذه الجائرة على عائلتي. وخلصت إلى أنها ستغيّر أمورا كثيرة وحرصت على ضمان أن نكون مستعدّين للأمر"، وذلك بالاستعداد نفسيا لتسلم هذا المبلغ الهائل وتحديد طريقه إنفاقه.

وبعد 10 أشهر من اختياره الأرقام الصائبة في سحب اليانصيب الكندي التي دأب على اختيارها هي نفسها منذ عقود، توجه نحو هيئة اليانصيب الكندية لتسلم جائزته قائلا "نحن مستعدّون!".

ويعتزم ترونغ استخدام هذه الأموال لتسديد قرضه السكني، وفواتير أخرى، وأخذ إجازة قبل العودة إلى عمله كبستاني.

وقال مازحاً عند توجيه سؤال له من أحد الصحافيين عن عدم اخباره لعائلته "قد أخبرهم بالأمر بعد 10 سنوات أو 20 سنة".

ووصل بون ترونغ (55 عاما) مع عائلته إلى كندا قبل 36 عاما، هربا من الحرب في فيتنام، حيث كانوا معدموا الحال بعد الحرب في فيتنام.